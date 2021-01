SON DƏQİQƏ! Bağçalar bu tarixdən AÇILACAQ - Təhsil Nazirliyindən AÇIQLAMA

''Fevral ayının 15 -nə qədər həm Bakı həm də digər bölgələrdə uşaq bağçalarının açılması ilə bağlı müzakirələrin aparılacağına mövcud şəraitin imkan verəcəyinə ümid edirik. Amma indidən proqnoz vermək çox çətindir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.



Nazir qeyd edib ki, repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr fevral ayının birindən müvafiq saylar gözlənilməklə yəni 10 nəfərdən çox olmamaqla tədrisin bərpası nəzərdə tutulur.



