Vəkillər Kollegiyasının daha bir üzvü dünyasını dəyişib.

“Report” xəbər verir ki, vəkil Elbrus Mehralıyev 61 yaşında vəfat edib.

Onun səhhətində problemlər varmış.

E.Mehralıyev 22 saylı Vəkil Bürosunun üzvü olub.

Qeyd edək ki, son 2 ay ərzində Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvləri - Hidayət Məmmədov, Heydər Əsgərov, Əli Ələkbərov, Adil İsmayılov, Yusif Seyidov, Hidayət Məmmədov və Tahir Əlirzayev koronavirusdan, İdris Qasımov isə uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.