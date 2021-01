Müğənni Azad Şabanov və xanımı üçün özəl gün yaşanıb.

Metbuat.az SİA-ya istinadən xəbər verir ki, cütlüyün övladının 5 yaşı tamam olub.

Uşağının ad gününü evdə qeyd edən Şabanov sosial şəbəkədə ailəsi ilə şəklini yayımlayıb. O, fotoda övladının və həyat yoldaşının üzünü gizlədib.

Azadın bu paylaşımına bir çox məşhurlar xoş sözlər yazıblar.

