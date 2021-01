Cəlilabadda qətl hadisəsi törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Uzuntəpə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Qədirağa Mirzəyev həyat yoldaşı Yəmən Mirzəyevanı qətlə yetirib.

Məlumata görə, ruhi-əsəb xəstəsi olduğu deyilən Q.Mirzəyev həyat yoldaşını küt alətlə vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı Cəlilabad Rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

