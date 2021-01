"Arsenal" heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "topçular" "Brayton"un qapıçısı Metyu Rayanı icarəyə götürüb.

Avstraliyalı qolkiperlə cari mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, hazırda "Arsenal"ın əsas qapıçısı Almaniya millisinin də üzvü olan Bernd Lenodu. (fanat.az)

