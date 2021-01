Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Masallıda əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxanın baş həkimi Cəlil Nəzərov və baş mühasibi Sətulla Məmmədov bu gün Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub.

Onun maliyyə yeyintisinə görə saxlanıldığı bildirilir. Məlumat hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təsdiqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.