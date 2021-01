Ermənistan Qarabağ müharibəsində iştirak edən əsgərlərinə pul vermədi

İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş ermənilər hökumət tərəfindən onlara verilməli olan pulun bu günə kimi ödənilməməsindən şikayətlənirlər.

Bu barədə Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir.

"Biz ön cəbhədən ötən ilin 30 noyabrında qayıtdıq. Pul kompensasiyasının verilməsi üçün bu günə kimi müxtəlif orqanlara müraciət edirik, amma bizə heç kim cavab vermir. Dekabrın 30-da Nazirlər Kabinetinə, bundan iki gün əvvəl isə Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdik. Daha əvvəl komandanlığımıza müraciət olundu, amma yenə dəqiq cavab verilmədi”, - deyə Ermənistan ordusundan tərxis edilmiş hərbi qulluqçu David Ovannisyan bildirib.

O, qeyd edib ki, əsgər yoldaşları ilə Müdafiə Nazirliyinə gedib. “Bizi polkovnik Ara Arakelyan qəbul etdi, söz verdi ki, 30 dekabra qədər bütün ödənişlər ediləcək, amma bu olmadı. Mən yenidən Arakelyanla əlaqə saxladım, o bildirdi ki, problemdən xəbərdardır və bu barədə kimə lazımdırsa məlumat verib. Polkovnik dedi ki, məsələ hansısa sənədlərlə əlaqədardır”.

Ordudan tərxis edilənlər Ermənistanın baş nazirinin köməkçisi Nairi Sarkisyanla da əlaqə saxlayıblar. Nairi Sarkisyan bildirib ki, onların məsələsinin qısa zamanda həlli Yeni il bayramına görə baş tutmayacaq, hökumət bu məsələ ilə iş günləri başlanan kimi məşğul olacaq.

Yeni ilin birinci iş günündə ordudan tərxis edilən ermənilər general-mayor Vardan Avetisyanla görüşüblər. General-mayor bildirib ki, müvafiq komissiya bu məsələ ilə məşğul olur, məsələ növbəti həftə həllini tapacaq. Lakin erməni əsgərlərinə bu günə kimi pul verilməyib.

