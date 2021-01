Yüzlərlə hərbçi koronavirusa yoluxdu - VAŞİNQTONDA SƏHLƏNKARLIQ

ABŞ-da andiçmə mərasimi ilə əlaqədar Kapitoliya binasının təhlükəsizliyinə cəlb edilmiş Milli Qvardiyanın yüzlərlə hərbi qulluqmusu koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli “Politico” portalı xəbər dərc edib.

Bildirilib ki, hazırda hərbçilər Vaşinqtondakı otellərdə karantinə alınıb.Respublikaçı senatorun açıqlamasına görə, prezident Co Baydenin andiçmə mərasimi bitdikdən sonra minlərlə hərbi qulluqçu çox da böyük olmayan avtomobil parkına yerləşdirilib ki, bu da onların arasında koronavirusa yoluxma riski yaradıb.

Mənbəyə görə, hərbçilər mərasimlə bağlı xidmətlərini başa vurduqdan sonra Vaşinqtonu tərk etməzdən əvvəl COVID-19 sınağından keçməli idi. Lakin paytaxta gələn hərbçilərin test edilmədiyi bildirilib. Sadəcə, onların temperaturu ölçülüb, xəstələrlə təmasda olub-olmadıqları soruşulub.

