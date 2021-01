Ermənistanın Gümrü şəhərində 25 yaşlı Rusiya vətəndaşı Leonid Xomyakov ölüb.

Metbuat.az Axar.az-a istinadla xəbər verir ki, onun qəza nəticəsində öldüyü bildirilib.

Belə ki, Xomakova məxsus avtomobil digər avtomobillə toqquşduqdan sonra yanıb. Xilasedicilər sürücünün yanmış cəsədini aşkarlayıblar.

Xomyakov Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasında xidmət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.