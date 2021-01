Hər zaman sosial mediada paylaşımları ilə diqqət çəkən Aynişandan yeni xəbər var.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, Aynişan "Instagram"da yeni fotosunu paylaşıb.

Onun bu paylaşımında lüks avtomobili diqqət çəkib. Aynişan ilk dəfə avtomobili ilə foto çəkdiyini və qırmızı rəngin ona çox uğur gətirdiyini paylaşımında qeyd edib.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

Fidan Bayramova

