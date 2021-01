Amerikalı məşhur telejurnalist Larri Kinq vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun rəsmi “Twitter” hesabında məlumat paylaşılıb.



87 yaşlı Larri Kinq Los-Ancelesdəki klinikalardan birində dünyasını dəyişib.



Xatırladaq ki, daha əvvəl onun koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyi barədə məlumat verilmişdi.



L.Kinq 1985-2010-cu illərdə müəllifi olduğu "Larry King Live" şousu ilə məşhurlaşıb. O, əlli mindən çox siyasətçi, aktyor, idmançı və digər məşhurlardan müsahibə alıb.

