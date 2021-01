Ermənilər azərbaycanlı meyitlərə GÖRÜN NƏ ETDİ - VİDEO

Ermənilər azərbaycanlıların yaşadığı tarixi torpaqları işğalı zamanı maddi və milli-mənəvi abidələri talan edib. Digər işğal altında olan torpaqlarımızda olduğu kimi Zəngilan rayonunda yerləşən bütün məzarlıqlarımız dağıntılara məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəngilan şəhərində olan məzarlıq tamamilə dağıdılıb. Ağzında qızıl dişi olduğu ehtimal olunan qəbirlər sökülərək, içindəki meyitlər çıxarılıb.

Ermənilər eyni zamanda bütün məzarlıqda olan ağ və qara mərmər qəbir daşlarını da söküb aparıblar.

Qeyd edək ki, Zəngilan rayonu ərazisinə bir şəhər, 6 qəsəbə, 78 kənd daxildir. Zəngilan rayonu 29 oktyabr 1993-cü ildə təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat tədbiri nəticəsində ötən ilin 18 oktyabr tarixində işğaldan azad edilib.(bakutv)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.