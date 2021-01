Tibb Universitetinin dosenti, tanınmış ictimai xadim Rəşid Mahmudov koronavirusdan sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Unikal.org-a Rəşid Mahmudov özü məlumat verib. O, vəziyyətinin yaxşı olduğunu və COVID-19-la bağlı verdiyi son testin nəticəsinin neqativ olduğunu bildirib.

