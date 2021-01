Paşinyan: “Bayden gəldisə, Putin gedə bilər” - VİDEO

Ermənistanın Baş naziri Kremli və şəxsən Putini aldatmağa davam edir. Amma bu dəfə heç nə olmamış kimi davam edir. Loru dildə desək, saman altından su yeridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatlar Kremlin tərəfdarı olan Ermənistan "Telegram” kanallarında yayımlanıb.

Həmin mənbələr qeyd edir ki, İrəvanda Rusiya əleyhinə siyasət güclənir və şaxələnir.



Bildirilir ki, Paşinyan tərəfdaşlarından Co Bayden ABŞ-da hakimiyyətə gəldikdən sonra bölgədəki vəziyyətin Rusiyadan çox az asılı olacağını gizlətmir.

Bu barədə Baku TV-nin hazırladığı süjeti təqdim edirik:

