28 yaşlı bir uşaq anası məşhur müğənni Cardi B ötən gün həyat yoldaşı Offset ilə birlikdə "Beverly Hills"dəki lüks mağazalardan birinə alış-verişə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni geydiyi geyimlə ətrafdakıların diqqətini cəlb edib.

Mağazada paparazilərin hədəfinə tuş gələn Cardi B gözlənilmədən rəqs etməyə başlayıb.

