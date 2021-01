Hindistanın cənubunda özəl mülkə yaxınlaşan fil mühafizəçilər tərəfindən yandırılaraq vəhşicəsinə qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş verən hadisə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb.

Cinayət hadisəsi ilə əlaqədar 2 nəfər həbs olunub, digəri isə axtarışdadır.

