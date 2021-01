Bu il ölkəmizdə qeyd ediləcək Novruz çərşənbələrinin vaxtı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilin ilk çərşənbəsi fevralın 23-ü, axırıncı çərşənbə martın 16-na təsadüf edəcək.



Fevralın 23-də ilk - Su çərşənbəsi, martın 2-də Od, martın 9-da Hava (Yel), martın 16-da isə sonuncu - Torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq.



