Şamaxıda Quşçu vulkanı püskürüb.

Bu barədə Metbuat.az-a AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutundan bildirilib.

Hazırda institut əməkdaşları vulkan püskürən əraziyə ezam olunublar.

Əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.