Ötən gün Lənkəranda itkin düşmüş 2007-ci il təvəllüdlü Burxan Cəfərovun axtarışları başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yaşadığı Zövlə kəndinin girəcəyində yolun kənarındakı yarımtikilidə yerli bələdiyyə işçiləri tərəfindən tapılıb.

14 yaşlı yeniyetmənin üzərində heç bir bir zorakılıq əlamətləri olmayıb, sağlamlığına dair ciddi təhlükə yoxdur.

