Yüngül çəkidə UFC çempionu Həbib Nurmaqomedov Dastin Poryenin Konor Makqreqor üzərindəki qələbəsindən yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, MMA döyüş növündə keçirdiyi bütün döyüşləri qalib başa vuran rusiyalı idmançı "tvitter" hesabında bunları qeyd edib:

"Komandanızı dəyişəndə görün nələr baş verir. Sizi çempion edən sparrinq-rəqibi qoyub, reallıqdan uzaq olan balaca uşaqlarla döyüşürsüz".



Qeyd edək ki, Həbib hər iki döyüşçünü - Konoru 2018-də, Dastini 2019-da məğlub edib.

