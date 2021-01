Hindistandan Ermənistana yerüstü radarlar aparılıb.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, daşınmanı Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus "An-124 82013" təyyarələri həyata keçirib.

"Swathi Weapon Locating Radar" (WLR) artileriya mövqelərini təyin etmək üçün istifadə edilir.

Qeyd edilir ki, müqavilə iki il əvvəl imzalanıb. Hindlilər çatdırılmanı ləngidiblər.

