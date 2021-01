Rusiya Prezidenti Vladimir Putin gələn həftə onlayn keçiriləcək Davos İqtisadi Forumunda çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda "Rossiya 1" telekanalı məlumat yayıb.



“Bu həftə prezident hökumət üzvləri ilə yeni görüş keçirəcək və məlum səbəblərdən Davos İqtisadi Forumunda da çıxış edəcək”, - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.