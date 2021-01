Şamaxıda püskürən vulkanla bağlı AÇIQLAMA

Ötən gün saat 19:20 radələrində Şamaxı rayonunun inzibati ərazisində yerləşən Quşçu kəndindən 500-600 metr məsafədə Quşçu palçıq vulkanı püskürüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, püskürmə uğultu ilə müşayiət olunub. Quşçu palçıq vulkanı 3 qrupdan ibarət olmaqla Şamaxı ərazisinin tez-tez püskürən aktiv palçıq vulkanlarından hesab olunur.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Bakı və Abşeron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğunun əməkdaşları Şamaxı rayonunun Quşçu kəndi ərazisində püskürən vulkanla bağlı müvafiq ölçmə işləri həyata keçirib.

Qoruğun direktoru Ceyhun Paşayev bildirib ki, ərazidə bir neçə gün əvvəl seysmik aktivlik artdığına görə vulkan püskürməsi baş verib: "Ərazidə baş verən bu dəfəki vulkan püskürməsi nadir hal hesab olunur. Sərt süxurlar olduğu üçün fərqli hündürlüklər qeydə alınıb. Vulkan 3 hektar ərazini əhatə edib. Həcmi isə 27 min kub metrdir".

Qoruğun direktorunun sözlərinə görə, 1810-cu ildən bu günə qədər palçıq vulkanlarının püskürmə statistikasına əsasən bu, Quşçu palçıq vulkanının 16-cı püskürməsidir.

"Dünyanın 42 ölkəsində 2 500-dən artıq palçıq vulkanı var. Azərbaycan ərazisində isə 350-dən artıq palçıq vulkanı qeydə alınıb. Palçıq vulkanlarının proqnozlaşdırılması mümkün deyil. Palçıq vulkanları püskürən zaman təhlükəlidir. Bəzən onların hündürlüyü 500 metrdən yuxarı olur, yerin dərin qatından bərk süxurlar əraziyə atılır ki, bu zaman çoxsaylı çatlar əmələ gəlir", - deyə o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.