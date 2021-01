Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Nərimanov rayonu ərazisində intihar hadisəsi olub.

Hadisə bu gün 15:10 radələrində baş verib. Özünü 18-ci mərtəbədən atan qadının kimliyi məlum olub. Nərimanov rayonunun ərazisində, Əliyar Əliyev küçəsində 21 mərtəbəli hündürmərtəbəli binadan özünü atan gənc qadın 1991-ci il təvəllüdlü Qurbanova Sevda Şikar qızıdır.

Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən hadisənin bəzi təfərrüatlarını təqdim edir.



