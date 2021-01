Bakıda gəncin öldüyü "Range Rover" qəzasının baş vermə anı - VIDEO

Dünən gecə saatlarında Bakıda faciəvi qəza baş verib. 90-UE-005 qeydiyyat nişanlı "Range Rover" markalı avtomobilin sürücüsü Mərdəkan qəsəbəsi istiqamətində yüksək sürətlə hərəkət edən zaman qəzaya səbəb olub. Beş avtomobillə toqquşan "Range Rover"in sürücüsü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib, toqquşduğu avtomobillər isə yararsız hala düşüb.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən verdiyi məlumata görə qəzanı törədən şəxs Bakıda tikinti maqnatı kimi tanınan doktor Əlinin oğludur.

Qəza anının videosunu təqdim edirik.

