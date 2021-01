Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov vəzifəsindən azad olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a AMEA-nın ictimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya şöbəsinin rəhbəri Ağahüseyn Şükürov bildirib.

O qeyd edib ki, akademik Y.Mahmudov bu gün öz ərizəsi ilə işdən azad edilib: "Y. Mahmudov növbəti əmrlə AMEA prezidentinin müşaviri təyin edilib".

