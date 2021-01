"Simpsonlar" Harrisin seçiləcəyini öncədən görüb

Məşhur “Simpsonlar” cizgi serialının həvəskarları burada öncəgörmələr tapmaqda davam edirlər. Bu dəfə onlar 16 il öncə ekranlara çıxmış serialda ABŞ-ın yeni vitse-prezidenti Kamalla Harrisin obrazını aşkar ediblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “EADaily” portalı xəbər verir ki, ölkə tarixinin ilk qadın vitse-prezidentinin andiçmə mərasimindəki geyimi cizgi filminin epizodlarının birində Liza Simpsonun geyimi ilə üst-üstə düşür. Onların hər ikisi bənövşəyi kostyumdadırlar və boyunlarında ağ mirvariyə bənzər boyunbağı var.

“Gələcəkdən nişanə” sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.

Serialın sözügedən epizoduna görə, Harrisin oxşarı Liza sonradan ölkə prezidenti olur. Odur ki, hələ bir qədər də gözləmək lazımdır ki, cizgi filminin öncəgörmələri tam olaraq reallaşsın. Kim bilir, bəlkə də elə belə olacaq?

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.