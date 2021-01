Xərçəngin indiyədək məlum olmayan əlaməti üzə çıxdı

Rusiyalı tanınmış həkim Aleksandr Myasnikov insanda onkoloji xəstəliyə dəlalət edən və indiyədək məlum olmayan əlaməti açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Myasnikov bu barədə "Rossiya 1" telekanalının efirində danışıb.



Həkim qan laxtalanmasının xərçəngin əlaməti ola biləcəyini söyləyib. O, qeyd edib ki, qan laxtası aşkarlanarsa, bunun səbəbini dəqiqləşdirmək üçün mütləq həkimə müraciət etmək və tam müayinədən keçmək lazımdır.



Həkim uzunmüddətli uçuşların və avtomobil idarə etməyin də qan laxtalanmasına səbəb olduğunu deyib.

