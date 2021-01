Millimizə Fransadan futbolçu çağırıldı

Yanvarın 25-dən fevralın 7-dək Bakıda 19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığma komandasının təlim-məşq toplanışı olacaq.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, toplanışdan bir gün öncə futbolçular və məşqçi heyəti COVID-19 testindən keçəcək.



Hazırlıq prosesinə dəvət olunmuş futbolçuların siyahısını təqdim edirik:



Ramazanov Amin – "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

Tağızadə Eldar – "Klermont Foot" (Fransa)

Cəfərov Rza – "Neftçi"

Karakoç Samet – "Bayrampaşa" (Türkiyə)

Cəfərov Şamil – "Səbail"

Şirinov Şirin – "Keşlə"

Nazifoğlu Berkant – "Ksanti" (Yunanıstan)

Rzayev Abdulla – "Sabah"

Musayev Nemət – "Sabah"

Səmədov Ümid – "Kəpəz"

Əhmədov Mirəli – "Neftçi"

Yusıfli Fərid – "Neftçi"

Vardar Berkay – "Beşiktaş" (Türkiyə)

Cəfərov Camal – "Sabah"

Qasımov Elçin – "Turan Tovuz"

Həsənzadə Nazim – "Sabah"

Səfərov Emil – "Qəbələ"

Abdullayev Samir – "Keşlə"

Məhərrəmli Samir – "Sabah"

Əsədov Gülağa – "Qəbələ"

Abbaszadə Cavidan – "Sumqayıt"

Baxşəli Mehrac – "Qəbələ"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.