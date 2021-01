Portuqaliyada keçirilən prezident seçkiləri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilər koronavirus pandemiyası və epidemik vəziyyətin kəskinləşməsi fonunda keçirilib.

Seçkilərdə yeddi namizəd, o cümlədən respublikanın hazırkı lideri Marselu Rebelu di Souza yarışıb.

Məntəqələr Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da açılıb, 23:00-da isə bağlanıb.

