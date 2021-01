DƏHŞƏT! Qapıya ''Allah sizə lənət etsin'' yazıb binanı YANDIRDI - FOTO

Türkiyənin Antaliya şəhərində dəhşətli bir hadisə yaşanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, psixoloji problemi olduğu iddia edilən Birol A., tək yaşadığı evə od vurub qaçmaqla qalmayıb hətta qapısında "Tanrı sizə bəlalar versin" yazısını yazıb.

Alovlar qəfildən binanı bürüyəndə meydana gələn tüstü sakinləri böyük çaxnaşma ilə binadan çıxmağa vadar edib. Yanan evdə partlayış baş verən zaman binanı əhatə edən tüstüdən təsirlənən 3 uşaq və 1 qadın yanğınsöndürənlər trəfindən xilas edilib.



Qeyd edək ki, Birol A.-nın təxminən bir il əvvəl intihara cəhd etdiyi və psixoloji problemləri olduğu iddia edilib. Polis, hadisə ilə əlaqədar istintaq başladıb.



Mənbə:CNN

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.