Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdir müavini vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, şöbə müdirinin müavini Sahir Kamil oğlu Rüstəmov işdən çıxarılıb.

Daha sonra o, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” publik hüquqi şəxsin sədr müavini təyin edilib.

