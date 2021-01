Qarabağdakı rus sülhməramlıları anti-terror təlimi keçirir.

Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülhməramlıları müşahidə məntəqələrinin müdafiəsi çərçivəsində mütəmadi təlimlər təşkil edir.

Təlim çərçivəsində kontingent müşahidə məntəqələrində hərbçiləri atıcı silahlardan və qəlpələrdən qorumaq üçün hazırlanmış “Bloqpost” istehkamları ilə təchiz olunub.

