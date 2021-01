İri ticarət mərkəzləri və “Mallar” nə vaxt açılır? - AÇIQLAMA

Bu gündən karantin rejimi yenidən yumşalır. Belə ki, kiçik ticarət mərkəzləri, gözəlik salonları, bərbərxanaların fəaliyyəti və rayonlara gediş-gəliş bərpa edilir. Fevralın 1-dən isə kafe və restoranlar açılır. Bəs Azərbaycanda iri ticarət mərkəzləri və "Mall"lar nə zaman açılır?

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sonxeber.az-ın sualını cavablandıran deputat Azər Badamov bildirib ki, son günlər koronavirus infeksiyasına yoluxma dinamikasında azalmanın olması ölkədə tətbiq olunan sərt karantin rejiminin müsbət nəticəsidir:

"Operativ Qərargah tətbiq olunmuş sərt karantin rejimində yanvarın 25-dən başlayaraq mərhələli şəkildə yumşalmalar edir. Təbii ki, bütün sahələrin fəaliyyətinə bir gündə icazə vermək də düzgün olmazdı. Çünki yoluxmada azalmalara nail olmaq üçün insanların nə qədər əziyyət çəkdiyini yaddan çıxarmamalıyıq.

Ona görə də biz səbirlə Operativ Qərargahın qərarlarını gözləməliyik. Təbii ki, fevralın 1-dən də müəyyən sahələrin fəaliyyətinə icazə verilir.

Bundan əlavə, artıq ölkədə kütləvi şəkildə koronavirusa qarşı peyvəndlənmə aparılır.

Peyvəndlənmə aparılsa da, hələlik hamı hər yerdə tibbi maska taxmalı və müəyyən olunan normalara əməl etməlidir. Biz qaydalara hamılıqla ciddi riayət etsək, ölkəmiz tezliklə pandemiyayla vidalaşa bilər. Pandemiyaya qalib gəlməyimiz həyatımızın öz ritminə qayıtması deməkdir. O cümlədən bu, iri ticarət mərkəzlərinin də fəaliyyətinin bərpası deməkdir".

