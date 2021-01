Bakıda iki avtobusun hərəkət sxemi müvəqqəti olaraq dəyişir.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildiriblər.

Zığ-Hava Limanı avtomobil yolundan Dədə Qorqud yaşayış massivinə doğru gedən yolda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq edildilib.

Bu səbəbdən 161 və 191 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti olaraq alternativ yolla təşkil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.