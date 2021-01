Sakının Sabunçu rayonunda dəm qazından boğulma hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu qəsəbəsində baş verib.

20 yaşlı Məmmədova Nuranə Habil qızı hamam otağında dəm qazından boğulub.

N.Məmmədova 3 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

