Türkiyəyə məxsus "Mozart" gəmisinə dəniz quldurlarının hücumu nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı, 1976-cı il təvəllüdlü Fərman İsmayılovun öldürülmə anının görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəniz quldurlarının hücum anı təhlükəsizlik kamerası vasitəsi ilə qeydə alınıb.

Həmin hücum anının görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.