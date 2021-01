Afət Fərmanqızı BOŞANMADAN DANIŞDI: ''Evli kişi ilə eşq yaşayan qadını topa tuturlar'' - VİDEO

Müğənni Afət Fərmanqızı "Birə bir" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, veriliş zamanı boşanmalardan danışılıb. Aparıcı Sevil-Sevinc bacıları "İl ərzində yadda qalan kimin boşanması olub?" sualını ünvanlayıb. Afət Fərmanqızı isə cavabı ilə diqqət çəkib:

"Boşanma dedikdə bəziləri elə fikirləşir ki, bu hansısa bədbəxt hadisədir. Boşanma canını ondan qurtarmaqdır. Əgər canını ondan qurtarırsa bir banket də təşkil etsə yaxşıdır. Bu insan sənin həyatını cəhənnəmə çevirirsə boşan.Həyatını yaşa.

Mən türklərə baxıram və çox bəyənirəm. Onlar evli adamla münasibət qurmurlar. Qursalar belə onları topa tuturlar".(Big.az)

