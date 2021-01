Prodüser Tarix Əliyevə (Tolik) ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolikin atası Tahir Əliyev dünyasını dəyişib. O, bu gün səhər saatlarında ürək tutmasından vəfat edib.

Qeyd edək ki, mərhumun səhhətində uzun müddətdir problem var idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.