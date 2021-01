Daxili işlər orqanlarında növbəti dəyişiklik olub.

Metbuat.az “unikal.org”a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, polis polkovniki Emin Əli oğlu Həsənov Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində şöbə rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, vəzifəsindən azad edilən şöbə rəisi Baş nazirin sabiq müavini Əli Həsənovun oğludur.

