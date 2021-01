İtaliyalı kinoprodüser Alberto Qrimaldi vəfat edib.

Metbuat.az-ın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə prodüserin oğlu bildirib.

95 yaşlı prodüserin Mayamidə öldüyü deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.