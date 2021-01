Məşhur rusiyalı aktyor və “Stand Up Show” proqramının iştirakçısı Aleksandr Şalyapin Moskvadakı mənzilində ölü tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gazeta.ru məlumat yayıb.

41 yaşlı aktyorun intihar etmiş ola biləcəyi qeyd olunur. Hadisə yerində araşdırma başlanıb.

A.Şalyapin “Bumer: İkinci film” və “Qadınlar kişilərə qarşı” filmlərindəki rollarına görə məşhurlaşıb.

