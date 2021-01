Putin 12 il sonra Davos İqtisadi Forumunda çıxış edəcək

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Davos Dünya İqtisadi Forumunda çıxış edəcək.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

Onun sözlərinə görə, V. Putin yanvarın 27-də Davos İqtisadi Forumunda çıxış etməyi planlaşdırır.

“O ki qaldı müzakirələrə, onlar adətən qapalı rejimdə keçirilir”, - deyə D. Peskov vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu onlayn formatda keçirilir.

Rusiya Prezidenti Davos İqtisadi Forumunda axırıncı dəfə 2009-cu ildə çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.