Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə fərdi yaşayış evində baş vermiş partlayışla bağlı hadisə şahidləri BAKU TV-yə danışıb.



Onlar hadisənin dəqiq səbəbini bilməsələr də, qazdan olduğunu ehtimal ediblər.

Metbuat.az hadisə yerindən videomaterialı təqdim edir.

