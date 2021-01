Kanadada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 750 min nəfəri ötüb.

Metbuat.az bildirir ki, bunu beynəlxalq təşkilatların, federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatları əsasında hesablamalar aparan Cons Hopkins Universiteti bildirib.

Məlumata əsasən, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 755 432 nəfərə çatıb. Onlardan 18 817 nəfər vəfat edib, 673 507 nəfəri isə sağalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.