Qapısı bağlı qalan restoranlar - Bundan sonra restoranlar necə işləməlidir? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda karantinin yumşaldılması ilə əhalinin ən çox gözlədiyi sahələrdən biri olan restoran və kafelərin fəaliyyəti, nəhayət ki, fevralın-1dən bərpa olunacaq.

Pandemiya dövründə bağlı qalan restoran və kafelərin bir qismi onlayn çatdırılma ilə xidmət etməyə səy göstərdilər.

Amma burada bəzi məqamlar var. Sosial şəbəkələrdə müştərilər, xüsusilə də qidaların daşınmasından tutmuş bişmiş məhsulun keyfiyyətinə qədər nəzərə çarpacaq qədər dəyişikliklərin olduğunu qeyd edirdilər.

Hətta son vaxtlar yeməklərdə porsiyaların azaldılması şikayətləri də narazılıqların siyahısında idi.

Məsələyə münasibət bildirən Ukrayna Kulinarlar Birliyinin üzvü, Türkiyə Şef Aşcılar Dərnəyinin Azərbaycan təmsilçisi, qida texnoloqu Ağa Salamov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, buna səbəb bahalaşmadır.

“Hazırda bazarda bir çox ərzaq məhsullarının qiymətində bahalaşma müşahidə edilir. Bu səbəbdən də restoranlarda hesablama nəticəsində qidanın porsiyasının azaldılması daha məqsədəuyğun hesab edilir.

Əvvəl bir yeməyin hazırlanması bir manata başa gəlirdisə indi bunun bir manat 25 qəpik başa gəlməsi səbəbindən ya restoran porsiyanı azaltmalı ya da yeməyin qiymətində dəyişiklik etməlidir.

Hər halda şişi 5 manata kabab yeyən müştəri onun 7 manata satıldığını görəndə qiymətə reaksiya verə bilər.Bu səbəbdən də əksər hallarda porsiya azaldılır. Amma mən bunun tərəfdarı deyiləm”.

Pandemiya bir çox sahələrə ziyan vurduğu kimi ictimai-iaşə sektorundan da yan keçmədi. Bu dövrdə ara məsafəsi 2metr götürülən masaların sayının azalması da müştəri itkisi ilə bərabər digər problemlərə səbəb oldu.

“Nəticədə işçilərin sayında azalmalar olacaqdır. Əvvəl beş aşbaz ilə çalışan restoran masa məsafəsinə görə müştəri qıtlığı yaşayacaqdır. Bu səbəbdən də məcbur olub həmin beş aşbazın ikisini işdən çıxarmaq məcburiyyətində qalacaqdır.

Bu ofisant və digər işçilərin sayının azaldılması da deməkdir”.

Xüsusi karantin rejimində yumuşalmalardan sonra hazırda restoranlar və müştərilər üçün ən əsas gözlənti təmizlik tələblərinə nə dərəcədə riayət edilməsidir. Ağa Salamov bu məsələyə belə aydınlıq gətirdi.

“Hər iki tərəf pandemiya şərtlərinə əməl etməlidir və bu zaman qarşılıqlı nəzarət çox vacibdir.

Əslində, diqqətlə araşdırsaq, sanitar-gigiyenik qaydaların əksəriyyətinə pandemiyasız dövrdə də əməl olunmalıdır. Bura masaların, qab-qacağın təmizliyi, yüksək temperaturda yuyulması, mütəmadi dezinfeksiyası, aşpazların və xidmət personalının sağlamlıq arayışlarının olması, şəxsi gigiyenaya (geyim, saç, əl, dırnaq təmizliyi) və s aiddir.

Bəzi iş adamları onlayn çatdırılma ilə yeməklərin çatdırılması xidmətini təşkil etsələr də bu zaman keyfiyyət faktoru arxa planda qalır.Yəni daha çox öz qazancını güdən restoran və kafe sahibləri üçün insanların sağlamlığı arxa plana keçir

Yeməklərin hazırlanması zamanı əsas normativlər mətbəxdə qurulub gigiyenik tələblərə riayət edilməlidir. İsti emaldan keçmiş məhsulların alminium folqadan hazırlanmış qablarda müştərilərə çatdırılması zamanı kimyəvi təsirə məruz qalan qida daxilində reaksiya baş verir.Nəticədə hər hansı bir şəxs bu məhsulu qəbul edərkən zəhərlənə bilər’’.

Ağa Salamov deyir ki, bu gün politelin qabların yığışdırılması dövlət tərəfindən qadağan edilməsi çox müsbət haldır. Artıq restoran sahibləri də bilməlidirlər ki, folqa və politelin qablaşdırılmadam istifadə etmək əvəzinə kağız qablaşdırılmada qidaların istər yerində xidmət istərsə də çatdırılma zamanı istifadəsi daha məqsədəuyğundur.

“Məsələnin digər tərəfi sanitar gigiyenik normala riayət edilməsidir. Onlayn çatdırılma zamanı mətbəxin vəziyyətini müştərilər görə bilmirlər.

İctimai-iaşə müəsissələrində çalışanlar qidanın bişirilmə öncəsi və sonrası kimietaplara düzgün riayət etməlidir. Donmuş və təzə məhsullardan yeməklərin hazırlanması zamanı ciddi qaydalar var.

Bu baxımdan işçilərə təlimatların verilməsi,onları qida texnalogiyasının sirrləri ilə tanış edilməsinə ehtiyac yaranır’’.

Bu gün ictimai-iaşə müəssisələrində texnoloqların əməyinə çox ehtiyac var...

“Sahibkarlar zala qoyduğu pulu mətbəx üçün xərcləmək istəmir. Restoranlarda mətbəxlərin kiçik və nəm olması, havalandırma sistemlərinin düzgün qurulmaması nəticəsində işçilərin də əmək qabiliyyətliliyi aşağı düşür.

Bəzən elə olur ki, mətbəxin dar olması və havalandırma problemi səbəbindən manqalda bişən ətin qoxusu zala qədər gəlib çıxa bilir.

Ərzaqların xüsusilə ət-balıq məhsullarının saxlanılması üçün bir neçə ədəd soyuducu olmalıdır. Əksər hallarda müxtəlif tip məhsulları eyni dondurucuda saxlayırlar. Bunun özü yalnış sayılır.

Restoranlarda qida məhsullarının qəbulu zamanı da çox yalnışlığa yol verilir. Emal olunmuş tərəvəz və ət məhsulları təlimata uyğun bişirilməlidir’’.

Müsahibimiz qeyd etdi ki, sahibkarların hədəfi pul qazanmaq deyil müştərilərə sözün əsl mənasında xidmət olmalıdır. Mədəyə ötürülən hər bir qidanın riskli olmaması üçün mətbəx və işçi heyəti tam formada hazır olmalıdır.

Restoranlarda elə məhsullar var ki, onların ikinci dəfə qızdırılıb müştəriyə təqdim edilməsi düzgün deyil.Bütün bunları mətbəxdə aşbaz bilməyə bilər.

Bunun üçün də hər bir iaşə müəssisəsi texnoloqlarla işbirliyində maraqlı olmalıdırlar’’.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

