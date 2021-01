Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə biraz əvvəl Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 18-də baş verib. Naməlum şəxs özünü 18 mərtəbəli yaşayış binasından atıb.

Məlumata görə, həmin şəxs hadisə yerində keçinib. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib, araşdırma aparılır.

