"Bakı Metropoliteni”nin keçmiş rəisi Tağı Əhmədovun səhhətində ciddi problem yaranıb.

Onun ayaqları tutulub. T. Əhmədov Bakıdakı özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

Onun ayaqlarının tutulmasına səbəb ağır şəkər xəstəliyi olub.

Hazırda metropolitenin keçmiş rəisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

(Yeni Sabah)

