"Sefirin kızı" ilə bağlı gözlənilməz qərar

"Star TV" ekranlarında yayımlanan "Sefirin kızı"nda Neslihan Atagüldən sonra Gediz obrazına həyat verən Uraz Kaygılaroğlu da seriallla yollarını ayırıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa Tuba Büyüküstünün layihəyə daxil olması müzakirələrə səbəb olub. Hər kəs sosial şəbəkədə onun ekran işində hansı obrazı canlandıracağı ilə bağlı yüzlərlə sual yazıb.

Yaradıcı heyət qərar verib ki, serialın adı dəyişdirilsin. Ekran işində səfirin qızı Nareni canlandıran obrazın olmadığı üçün bu addım atılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.