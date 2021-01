Ermənilərdən Qarabağda yeni TƏXRİBAT - FOTO

Ermənilər Qarabağda təxribatlara davam edirlər.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Xocavənd rayonunun mərkəzində erməni faşist lideri, Hitlerin əlaltısı, Anadoluda və Qafqazda türklərə və azərbaycanlılara qarşı soyqırım həyata keçirmiş Qaregin Njdeyə heykəl qoyulub.

Maraqlıdır ki, Rusiya sülhməramlıları faşist heykəli qoyulmasına mane olmayıblar.

Qeyd edək ki, Qaregin Njde 1945-ci ildə İkinci Dünya müharibəsindən sonra Hitler Almaniyası ilə əməkdaşlıq etdiyi üçün Sovet İttifaqı məhkəməsi tərəfindən həbsə məhkum olunub. O, 1955-ci il dekabrın 21-də Rusiyanın Vladimir şəhərində həbsxanada ölüb.

